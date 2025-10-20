Furti in appartamenti negozi e depositi | è allarme a Cava

Nuovi furti a Cava de' Tirreni, nei giorni scorsi. In particolare, presso un negozio di abbigliamento lungo Corso Umberto I e in un appartamento.I colpiL'allarme sui singoli episodi è stato denunciato nei giorni scorsi, come ad esempio nella frazione di Santa Lucia. I gruppi di controllo e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

ESCALATION di furti negli appartamenti e nelle auto, Torricella (Pd): "Necessario un cambio di passo nella gestione della sicurezza pubblica" Leggi qui: https://cityne.ws/lQNMu - facebook.com Vai su Facebook

Furti in negozi e abitazioni a Oristano, arrestato ladro seriale - Prendeva di mira qualsiasi attività pur di mettere a segno un furto e recuperare denaro e oggetti di valore, il ladro seriale arrestato dalla squadra ... Segnala ansa.it

Napoli, record di furti in negozi e appartamenti di Posillipo: «In via Tito Livio 4 raid» - Studiano per qualche giorno le abitudini di vita delle vittime, poi agiscono in contropiede. Come scrive ilmattino.it

Forlì, furti in case e negozi. Due arresti e due denunce - Due giovani albanesi di 21 e 24 anni sono stati arrestati dagli agenti della squadra Mobile di Forlì per una serie di furti in negozi e case ... Riporta ilrestodelcarlino.it