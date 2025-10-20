Furti d’arte ma non sempre ladri d’autore | da van Gogh a Caravaggio ecco i capolavori rubati e non tutti ritrovati
Dalla Gioconda ai gioielli di Napoleone, il Louvre si conferma epicentro di una storia che troppe volte ha intersecato i percorsi tra arte e crimine. Sulla scia di un nuovo, clamoroso furto che scuote la Francia, torna allora a far discutere la vulnerabilità del patrimonio artistico mondiale. Dagli audaci colpi degli anarchici a quelli della criminalità organizzata, fino ai saccheggi di guerra, il Novecento e il nuovo millennio sono costellati di sparizioni che hanno trasformato i capolavori in leggende del mistero. Furti d’arte, ma non sempre ladri d’autore. Ripercorriamo allora i casi più emblematici: dal “ratto” della Gioconda nel 1911, che tenne il mondo col fiato sospeo, e rese la Monna Lisa un’icona planetaria, alla ferita ancora aperta della Natività di Caravaggio a Palermo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
I furti d'arte finiscono sullo schermo tra fiction e realtà, tante le pellicole che hanno preso ispirazione da questi fatti di cronaca. Il furto di ieri, domenica 19 ottobre 2025 al museo del Louvre, magari è stato ispirato da uno dei tanti film o serie come Lupin o Oce - facebook.com Vai su Facebook
I #furti d'arte finiscono sullo schermo tra fiction e realtà, tante le pellicole che hanno preso ispirazione da questi fatti di cronaca. ? di Sergio Gadda - X Vai su X
Ladri scatenati, furti in sette chiese. L’allarme del vescovo: “Fedeli, vegliate” - Pistoia, 24 settembre 2025 – Un’ondata di furti ha colpito in soli due giorni diverse parrocchie del territorio diocesano, lasciando sgomento e dolore nelle comunità cristiane. Come scrive lanazione.it
Parrocchie nel mirino dei ladri, tentati furti in altre tre chiese. “Collaboriamo con i carabinieri” - Vernio (Prato), 19 settembre 2025 – Tre chiese di Vernio di nuovo assalite dai ladri ma i colpi non sono riusciti. Riporta lanazione.it
Ladri in casa, dopo le razzie nei locali e nelle osterie, furti anche nelle abitazioni. Il presidente Mantovani: «In autunno anche peggio» - E sulla Tradotta spariscono anche i gerani: Leone, il mecenate, dice ... Lo riporta ilgazzettino.it