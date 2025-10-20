Furti d’arte ma non sempre ladri d’autore | da van Gogh a Caravaggio ecco i capolavori rubati e non tutti ritrovati

Dalla Gioconda ai gioielli di Napoleone, il Louvre si conferma epicentro di una storia che troppe volte ha intersecato i percorsi tra arte e crimine. Sulla scia di un nuovo, clamoroso furto che scuote la Francia, torna allora a far discutere la vulnerabilità del patrimonio artistico mondiale. Dagli audaci colpi degli anarchici a quelli della criminalità organizzata, fino ai saccheggi di guerra, il Novecento e il nuovo millennio sono costellati di sparizioni che hanno trasformato i capolavori in leggende del mistero. Furti d’arte, ma non sempre ladri d’autore. Ripercorriamo allora i casi più emblematici: dal “ratto” della Gioconda nel 1911, che tenne il mondo col fiato sospeo, e rese la Monna Lisa un’icona planetaria, alla ferita ancora aperta della Natività di Caravaggio a Palermo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

