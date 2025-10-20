Furlani Milan l’ad assente contro la Fiorentina | il motivo

Furlani Milan: la missione americana per espandere il brand rossonero. I rossoneri in questo momento si stanno muovendo su più fronti Mentre San Siro esplodeva di gioia per la vittoria del Milan contro la Fiorentina e per il primo posto in classifica, un’assenza di peso è passata quasi inosservata. Giorgio Furlani, Amministratore Delegato del club, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Furlani Milan, l’ad assente contro la Fiorentina: il motivo

News recenti che potrebbero piacerti

Lewandowski colpo possibile per il Milan? La mossa di Furlani - facebook.com Vai su Facebook

Il mio endorcement all Ad del #Milan #Furlani ltre Il Novantesimo - X Vai su X

Furlani, il mondo è tuo! Mattia d'oro nel lungo: "Sì, è stata una magia!" - La velocità d'entrata è pazzesca, ma la rincorsa balbetta. Secondo gazzetta.it

Furlani: "Ora play, rap e supplì, poi salterò 8.60 e farò pure i 100. Se la Roma non mi invita..." - È qui che Adidas, durante i Mondiali, sparpagliata su un elegante palazzo che di piani ne ... Si legge su gazzetta.it

Furlani, un salto nell’oro e un messaggio alla sua Roma: "Se mi invitano…" - La testa tra le mani, gli occhi sbarrati verso il display accanto alla pedana, la peluria sul mento che tradisce un viso ancora da adolescente. corrieredellosport.it scrive