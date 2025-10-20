De Bruyne non sembra affatto contento in queste ultime ore, e finisce nel mirino di tifosi e addetti ai lavori. Non è un momento facile per il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri, Campioni d’Italia in carica, hanno perso la seconda partita in campionato dopo quella di San Siro contro il Milan. Anche questa volta, la partita è terminata di misura. Una sola rete è stata sufficiente al Torino per terminare il match con una vittoria e tre punti fondamentali per i granata. Tanta delusione e amarezza, invece, per i partenopei. Adesso dovranno cercare di rialzare la testa e dimenticare quella che sostanzialmente è una enorme delusione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Furia De Bruyne, Napoli nel caos: Conte senza parole