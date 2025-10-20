Furgone sfonda parapetto precipita dal ponte e finisce nel torrente | conducente morto a Recoaro Terme

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo al volante di  un furgoncino è morto oggi a Recoaro Terme dopo aver improvvisamente sbandato mentre attraversava un ponte, sfondando il parapetto e precipitando  per diversi metri nel sottostante torrente Agno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

furgone sfonda parapetto precipitaFurgone sfonda parapetto, precipita dal ponte e finisce nel torrente: conducente morto a Recoaro Terme - Un uomo al volante di  un furgoncino è morto oggi a Recoaro Terme dopo aver improvvisamente sbandato mentre attraversava un ponte, sfondando il parapetto ... Lo riporta fanpage.it

furgone sfonda parapetto precipitaFurgoncino sfonda il parapetto del ponte e precipita nel vuoto: morto il conducente 50enne. Fiat Fiorino distrutto recuperato dal greto del fiume Agno - Tragedia all'alba di oggi, lunedì 20 ottobre: un'auto ha sfondato il parapetto del ponte della Filanda, in via della Resistenza, ed è precipitata ... Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Furgone Sfonda Parapetto Precipita