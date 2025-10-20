Furgone sfonda parapetto precipita dal ponte e finisce nel torrente | conducente morto a Recoaro Terme

Un uomo al volante di un furgoncino è morto oggi a Recoaro Terme dopo aver improvvisamente sbandato mentre attraversava un ponte, sfondando il parapetto e precipitando per diversi metri nel sottostante torrente Agno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Colpo da film al Todis dell’Infernetto: sfondano la serranda col furgone e sradicano la cassaforte https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/13/news/infernetto_furto_todis_supermercato_via_di_castel_porziano-424910107/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Tre giovani feriti nello schianto con un furgone | Cronaca AGLIANA - facebook.com Vai su Facebook

Furgone sfonda parapetto, precipita dal ponte e finisce nel torrente: conducente morto a Recoaro Terme - Un uomo al volante di un furgoncino è morto oggi a Recoaro Terme dopo aver improvvisamente sbandato mentre attraversava un ponte, sfondando il parapetto ... Lo riporta fanpage.it

Furgoncino sfonda il parapetto del ponte e precipita nel vuoto: morto il conducente 50enne. Fiat Fiorino distrutto recuperato dal greto del fiume Agno - Tragedia all'alba di oggi, lunedì 20 ottobre: un'auto ha sfondato il parapetto del ponte della Filanda, in via della Resistenza, ed è precipitata ... Come scrive ilgazzettino.it