Fuori devi uscire Grande Fratello l’indiscrezione sul concorrente costretto a dire addio al reality
La tensione è tornata a farsi sentire nella Casa del Grande Fratello. Dopo due settimane di convivenza e dinamiche sempre più accese, il reality condotto da Simona Ventura si prepara questa sera a salutare un nuovo concorrente. Lunedì scorso, durante la terza puntata, il primo eliminato ufficiale è stato Giulio Carotenuto: il dentista napoletano ha ricevuto meno preferenze rispetto a Matteo Azzali e Omer Elomari e ha dovuto chiudere dietro di sé la celebre porta rossa, lasciando un vuoto inaspettato tra i suoi compagni di avventura. La sua uscita ha cambiato gli equilibri della Casa e ha acceso i riflettori sui nuovi nominati della settimana: Omar Benabdullah, conosciuto come Bena, Giulia Soponariu, Francesco Rana e Grazia Kendi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Grande Fratello, Jessica cerca di aprire una porta della casa, la regia: 'Non devi uscire' - Lunedì 31 marzo finirà l'edizione 2024/2025 del Grande Fratello e sarà il pubblico a scegliere il vincitore tra i cinque inquilini che sono ancora in gioco.
Il Grande Fratello sceglie chi eliminare? L'allusione di Jessica Morlacchi/ "Se devi uscire, non ti salvano" - Dopo la vittoria di Jessica Morlacchi contro Helena Prestes al televoto per decretare la prima finalista