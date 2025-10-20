Fuori devi uscire Grande Fratello l’indiscrezione sul concorrente costretto a dire addio al reality

La tensione è tornata a farsi sentire nella Casa del Grande Fratello. Dopo due settimane di convivenza e dinamiche sempre più accese, il reality condotto da Simona Ventura si prepara questa sera a salutare un nuovo concorrente. Lunedì scorso, durante la terza puntata, il primo eliminato ufficiale è stato Giulio Carotenuto: il dentista napoletano ha ricevuto meno preferenze rispetto a Matteo Azzali e Omer Elomari e ha dovuto chiudere dietro di sé la celebre porta rossa, lasciando un vuoto inaspettato tra i suoi compagni di avventura. La sua uscita ha cambiato gli equilibri della Casa e ha acceso i riflettori sui nuovi nominati della settimana: Omar Benabdullah, conosciuto come Bena, Giulia Soponariu, Francesco Rana e Grazia Kendi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it