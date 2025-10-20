Fuori dalle pale Viaggio nell’Italia che rifiuta l’eolico
Dalla Toscana alla Sardegna, dal Friuli alla Calabria, si moltiplicano le proteste contro le installazioni. Che allontanano i turisti e confiscano terre coltivabili agli agricoltori.. Oltre a devastare il paesaggio, i «mulini a vento del terzo millennio» sono costruiti con materiali molto resistenti. Nel 2050 le discariche ospiteranno 43 milioni di tonnellate quasi impossibili da smaltire.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info
