Fuori Contesto | a Roma il nuovo festival gratuito di arti performative e inclusione culturale

FUORI CONTESTO dal 17 ottobre al 16 novembre all’Hacienda di Roma PRENOTAZIONI SU EVENTBRITE DAF – Dance Arts Faculty è lieta di annunciare l’attesa prima edizione del festival di spettacolo dal vivo “FuoriContesto”, un’iniziativa interamente gratuita focalizzata sulla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e la promozione dell’inclusione culturale e sociale nelle aree periferiche di Roma. A partire da venerdì 17 ottobre 2025 fino a metà novembre, il festival si svolgerà presso la sala concerti di Hacienda nel quartiere Collatino (IV Municipio), luogo simbolo di rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

