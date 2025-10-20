Funghi spontanei controlli gratuiti dell' Asp per prevenire intossicazioni

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della stagione autunnale, l’Asp di Palermo rinnova attraverso l’Ispettorato micologico l’impegno nel controllo dei funghi spontanei per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire casi di intossicazione. Il servizio è attivo nella sede centrale del Laboratorio di sanità pubblica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

