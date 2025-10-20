Funghi spontanei controlli gratuiti dell' Asp per prevenire intossicazioni
Con l’arrivo della stagione autunnale, l’Asp di Palermo rinnova attraverso l’Ispettorato micologico l’impegno nel controllo dei funghi spontanei per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire casi di intossicazione. Il servizio è attivo nella sede centrale del Laboratorio di sanità pubblica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Con l’autunno torna la raccolta dei funghi spontanei: ecco le regole per farlo in sicurezza e i centri micologici in Piemonte dove farli controllare ? - facebook.com Vai su Facebook
Funghi spontanei, controlli gratuiti dell'Asp per prevenire intossicazioni - Con l’arrivo della stagione autunnale, l’Asp di Palermo rinnova attraverso l’Ispettorato micologico l’impegno nel controllo dei funghi spontanei per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ... Riporta palermotoday.it
Asp di Palermo, controlli gratuiti per prevenire intossicazioni da funghi: attivo il servizio micologico - Con l'arrivo della stagione autunnale, l'Asp di Palermo rinnova attraverso l'Ispettorato Micologico l'impegno nel controllo dei funghi spontanei per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ca ... Si legge su sanitainsicilia.it
Funghi e intossicazioni: ecco i centri in Toscana dove farli controllare gratis - Firenze, settembre 2025 – Con l’arrivo della stagione dei funghi torna in Toscana l’attività degli ispettorati micologici delle Asl, un presidio fondamentale per la salute pubblica. Riporta lanazione.it