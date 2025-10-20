Funerali di Pamela Genini nella chiesa di Strozza venerdì 24 ottobre camera ardente a Villa d' Almè
I funerali di Pamela Genini, la 29enne accoltellata a morte nella sua abitazione dal compagno Gianluca Soncin, si terranno venerdì 24 a Strozza, Bergamo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
