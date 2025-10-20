Funerali di Pamela Genini nella chiesa di Strozza venerdì 24 ottobre camera ardente a Villa d' Almè

Notizie.virgilio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I funerali di Pamela Genini, la 29enne accoltellata a morte nella sua abitazione dal compagno Gianluca Soncin, si terranno venerdì 24 a Strozza, Bergamo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

funerali di pamela genini nella chiesa di strozza venerd236 24 ottobre camera ardente a villa d alm232

© Notizie.virgilio.it - Funerali di Pamela Genini nella chiesa di Strozza venerdì 24 ottobre, camera ardente a Villa d'Almè

Contenuti che potrebbero interessarti

funerali pamela genini chiesaPamela Genini, l'altro ex: «Anche io ho provato ad aiutarla». Slittano i funerali, la famiglia: «Lasciateci soli» - Spunta un altro ex fidanzato di Pamela Genini, tra i teste ascoltati in Procura a Milano per il femminicidio dell'imprenditrice uccisa da Gianluca Soncin, il 52enne ora ... ilgazzettino.it scrive

funerali pamela genini chiesaPamela Genini, spunta un altro ex: «Anche io ho provato ad aiutarla». Slittano i funerali, la famiglia: «Lasciateci soli» - Spunta un altro ex fidanzato di Pamela Genini, tra i teste ascoltati in Procura a Milano per il femminicidio dell'imprenditrice uccisa da Gianluca Soncin, il 52enne ora in carcere per ... Lo riporta leggo.it

funerali pamela genini chiesaFunerali Pamela Genini, venerdì l'addio alla 29enne uccisa a coltellate da Gianluca Soncin - 30, nella chiesa parrocchiale di Strozza, il comune bergamasco dove è cresciuta la giovane uccisa a coltellate nel suo appartamento di Milano lo scorso 14 ... Si legge su milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Funerali Pamela Genini Chiesa