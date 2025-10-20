Funerale Pamela Genini venerdì l' addio alla 29enne uccisa a coltellate da Gianluca Soncin

20 ott 2025

I funerali di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate da Gianluca Soncin, l'uomo che voleva lasciare, saranno venerdì mattina. La cerimonia funebre è stata fissata alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Strozza (Bergamo).I funerali di Pamela GeniniDa martedì pomeriggio sarà aperta la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

