Funerale Pamela Genini venerdì l' addio alla 29enne uccisa a coltellate da Gianluca Soncin
I funerali di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate da Gianluca Soncin, l'uomo che voleva lasciare, saranno venerdì mattina. La cerimonia funebre è stata fissata alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Strozza (Bergamo).I funerali di Pamela GeniniDa martedì pomeriggio sarà aperta la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, spunta un altro ex: ecco cosa rivela - facebook.com Vai su Facebook
Il femminicidio di Pamela Genini: martedì l'apertura della camera ardente, poi i funerali giovedì trib.al/lhXWRLb - X Vai su X
Funerali Pamela Genini, venerdì l'addio alla 29enne uccisa a coltellate da Gianluca Soncin - 30, nella chiesa parrocchiale di Strozza, il comune bergamasco dove è cresciuta la giovane uccisa a coltellate nel suo appartamento di Milano lo scorso 14 ... Lo riporta milanotoday.it
Quando si terranno i funerali di Pamela Genini: da martedì aperta la camera ardente a Bergamo - Verrà celebrato giovedì 23 ottobre il funerale di Pamela Genini, uccisa lo scorso 14 ottobre a Milano dall'ex compagno Gianluca Soncin ... Da fanpage.it
Pamela Genini: da domani la camera ardente, il funerale giovedì mattina - Concesso il nulla osta al rilascio della salma della ragazza di Strozza assassinata una settimana fa ... Riporta msn.com