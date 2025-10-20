FULIGNATI 6.5 – Sul terzo tentativo di Adorante non può nulla, ma sui primi due è superlativo come sempre, così come nella ripresa su Sagrado. LOVATO 6 – Attento, sempre ben piazzato e bravo anche a scalare in chiusura. Prova pure la conclusione. GUARINO 5.5 – Deve ancora crescere tanto in tempi e letture. OBARETIN 6 – Si limita al compitino senza strafare, ma anche senza particolari sbavature. ELIA 6 – Esterno davvero a tutta fascia, si sacrifica fin dentro la propria area di rigore, dove in occasione del gol si perde però Adorante, ma si vede molto meno nella metà campo avversaria. EBUEHI 6 – Porta esperienza e forze fresche sull’out di destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fulignati è superlativo. Guarino deve crescere