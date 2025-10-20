Fugge all’alt in bici elettrica e viene sorpreso con la droga

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

