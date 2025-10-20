Fuga spericolata tra le vie di San Cristoforo | due giovani arrestati

Dayitalianews.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Alt ignorato e l’inseguimento a tutta velocità. Due giovani catanesi di 22 e 25 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo una rocambolesca fuga tra le stradine del quartiere San Cristoforo, a Catania. I fatti si sono verificati quando una pattuglia della Squadra Volanti, impegnata in un posto di controllo in via Cristoforo Colombo, ha intimato l’alt a un’auto sospetta. Il conducente ha inizialmente rallentato, fingendo di voler rispettare l’ordine, ma subito dopo ha accelerato bruscamente, superando gli agenti e imboccando via Grimaldi. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, con l’auto in fuga che ha sfrecciato per le viuzze del quartiere, mettendo in pericolo pedoni e residenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

fuga spericolata tra le vie di san cristoforo due giovani arrestati

© Dayitalianews.com - Fuga spericolata tra le vie di San Cristoforo: due giovani arrestati

Scopri altri approfondimenti

Fuga spericolata per le vie del centro di Catania, arrestato dopo inseguimento di 4 pattuglie della Polizia - Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per resistenza a pubblico ufficiale. Segnala notizie.virgilio.it

Fuga spericolata su auto rubata a Senigallia, arrestato 20enne - Un 20enne è stato arrestato dai carabinieri dopo un lungo inseguimento a folle velocità per le vie del centro abitato a Senigallia (Ancona). Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fuga Spericolata Vie San