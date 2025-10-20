Fuga spericolata tra le vie di San Cristoforo | due giovani arrestati

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Alt ignorato e l’inseguimento a tutta velocità. Due giovani catanesi di 22 e 25 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo una rocambolesca fuga tra le stradine del quartiere San Cristoforo, a Catania. I fatti si sono verificati quando una pattuglia della Squadra Volanti, impegnata in un posto di controllo in via Cristoforo Colombo, ha intimato l’alt a un’auto sospetta. Il conducente ha inizialmente rallentato, fingendo di voler rispettare l’ordine, ma subito dopo ha accelerato bruscamente, superando gli agenti e imboccando via Grimaldi. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, con l’auto in fuga che ha sfrecciato per le viuzze del quartiere, mettendo in pericolo pedoni e residenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

