Fuga spericolata tra le vie di San Cristoforo | due giovani arrestati
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Alt ignorato e l’inseguimento a tutta velocità. Due giovani catanesi di 22 e 25 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo una rocambolesca fuga tra le stradine del quartiere San Cristoforo, a Catania. I fatti si sono verificati quando una pattuglia della Squadra Volanti, impegnata in un posto di controllo in via Cristoforo Colombo, ha intimato l’alt a un’auto sospetta. Il conducente ha inizialmente rallentato, fingendo di voler rispettare l’ordine, ma subito dopo ha accelerato bruscamente, superando gli agenti e imboccando via Grimaldi. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, con l’auto in fuga che ha sfrecciato per le viuzze del quartiere, mettendo in pericolo pedoni e residenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
Protagonista un 18enne di Monteroni, che nella serata del 14 ottobre ha seminato il panico con una spericolata fuga - facebook.com Vai su Facebook
Spericolata fuga in moto di un 18enne, la madre aggredisce i poliziotti https://ift.tt/RZPgGKE https://ift.tt/zlj1DIq - X Vai su X
Fuga spericolata per le vie del centro di Catania, arrestato dopo inseguimento di 4 pattuglie della Polizia - Un uomo di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per resistenza a pubblico ufficiale. Segnala notizie.virgilio.it
Fuga spericolata su auto rubata a Senigallia, arrestato 20enne - Un 20enne è stato arrestato dai carabinieri dopo un lungo inseguimento a folle velocità per le vie del centro abitato a Senigallia (Ancona). Riporta ansa.it