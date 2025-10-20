Fuga di gas a Canino abitazioni evacuate e strada Castrense chiusa

Fuga di gas a Canino. Si è verificata nella giornata di oggi, lunedì 20 ottobre, durante alcuni lavori sulla strada regionale Castrense, a causa della rottura accidentale di una tubazione. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 20, nei pressi della caserma dei carabinieri.Intervento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

