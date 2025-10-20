Fsp Polizia di Stato | Per garantire la sicurezza dei cittadini servono più agenti

Bene l'arrivo di 28 poliziotti e l'istituzione delle zone rosse, ma per garantire realmente la sicurezza dei cittadini è necessario "un potenziamento degli organici". A sostenerlo è la segreteria provinciale di Palermo di Fsp Polizia di Stato, in seguito all'omicidio di Paolo Taormina avvenuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

