FS | 20 miliardi di euro di investimenti in tecnologia entro il 2034
L’innovazione è uno dei pilastri fondamentali del Gruppo FS. Sono previsti 20 miliardi di euro in investimenti in tecnologia da qui al 2034, per ridisegnare il sistema della mobilità e accompagnare la trasformazione del Paese, come annunciato da FS durante il Maker Faire Rome 2025. “In Italia ogni giorno circolano circa 10mila treni, mentre ogni anno viaggiano oltre 570 milioni di passeggeri. Con questi volumi, la digitalizzazione è la leva che permette di gestire con efficacia ed efficienza il trasporto ferroviario”, ha spiegato Massimiliano Garri, Chief Technology, Innovation & Digital Officer del Gruppo FS durante il suo intervento alla manifestazione romana. 🔗 Leggi su Tpi.it
