Frosinone Walk for the cure 2025

Frosinonetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La "Walk for the Cure" arriva a Frosinone! L'evento infatti si terrà domenica 19 ottobre, con partenza alle ore 10:00 dal Parco Matusa. L'appuntamento con i partecipanti è previsto per le ore 9.30 per poter ultimare le iscrizioni e provvedere alla consegna del materiale.La “Walk fot the cure” è. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

frosinone walk for theWalk for the cure: una marea rosa per la lotta contro il cancro al seno - Un fiume di persone in maglia bianca e rosa ha invaso ieri le strade di Frosinone per la Walk for the cure, per sostenere la lotta contro il cancro al seno al fianco dell’associazione Le Ciociar ... Segnala ciociariaoggi.it

Walk for the cure contro i tumori al seno. L'appuntamento domenica 27 ottobre a Frosinone - “Walk for the cure” è una passeggiata benefica a sostegno di Komen Italia e dei progetti di ricerca contro il tumore al seno, organizzata da Inner Wheel – Club Frosinone Fiuggi, patrocinata da ... ilmessaggero.it scrive

Numeri da record per la prima Walk for the cure di Frosinone - Per la prima volta a Frosinone si è svolta la “Walk for the cure”, la manifestazione organizzata da Komen Italia con la sezione locale de Le Ciociare insieme a Inner Wheel – Club Frosinone Fiuggi e ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Walk For The