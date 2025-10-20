Frosinone Marco Rinalduzzi & Friends | Una Vita in Musica!

Frosinonetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da non perdere l'appuntamento con il concerto di Marco Rinalduzzi & Friends venerdì 17 ottobre alle ore 21:30presso “La Saletta Centro delle Arti”, in via Giacomo Matteotti 2, a Frosinone. L'evento rientra nella stagione 2025-26 de “I venerdì della Saletta”. Un concerto che è "ricetta semplice ed. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Marco Rinalduzzi Amp