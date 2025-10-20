Frontale auto-scooter a Rosciano | giovane ferito trasferito al Torrette di Ancona

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 20 ottobre - Incidente questa mattina in strada Cimitero di Rosciano, a Fano. Un ragazzo alla guida di uno scooter si è scontrato con un’autovettura che procedeva in direzione Rosciano, mentre il mezzo a due ruote viaggiava in senso opposto, verso mare, finendo contro il lato sinistro dell’auto. Il giovane è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118: dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’elisoccorso è atterrato in un campo nei pressi della zona Openhouse. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi di rito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frontale auto-scooter a Rosciano: giovane ferito, trasferito al Torrette di Ancona

