Frode fiscale e riciclaggio negli empori | sequestrati 10 milioni di euro tra auto Rolex e società

Un maxi sequestro da 10 milioni di euro che riguardano società e beni di lusso. È l’esito dell’operazione “Orient Express”, svolta dalla Guardia di Finanza di Faenza e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, che ha portato a interrompere un presunto sistema di frode fiscale che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Scoperta frode fiscale da 10 milioni: sigilli a tre empori gestiti da un imprenditore cinese - Una complessa indagine della Guardia di Finanza di Faenza, coordinata dalla Procura di Ravenna, ha smascherato un articolato sistema di frode fiscale e riciclaggio di denaro per un valore complessivo ... Riporta ravennawebtv.it

Faenza, la frode fiscale degli empori cinesi: sequestri per 10 milioni di euro tra conti correnti, auto di lusso e Rolex VIDEO - svolta dalla Compagnia di Faenza e coordinata dalla Procura della ... Secondo corriereromagna.it

Frode fiscale da 10 milioni di euro, maxi sequestro della Finanza a Faenza: 11 persone indagate e 4 società sotto sequestor foto - Una maxi operazione della Guardia di Finanza di Faenza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, ha portato al sequestro preventivo di beni per circa 10 milioni di euro e al deferimento ... Segnala ravennanotizie.it