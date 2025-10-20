Frode fiscale a Faenza la Guardia di Finanza smaschera imprenditore | ecco come

Faenza (Ravenna), 20 ottobre 2025 - Un insidioso sistema di frode fiscale posto in essere da un imprenditore cinese residente nel faentino che è risultato gestire, come ‘amministratore di fatto’, tre empori (a Faenza, a Cervignano del Friuli e ad Occhiobello in provincia di Rovigo) di una nota catena commerciale cinese operante sul territorio italiano, intestando le stesse società a connazionali prestanome. Ad interromperlo è stata la complessa attività di indagine (operazione ‘Orient Express'), messa in campo dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Faenza e coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Frode fiscale a Faenza, la Guardia di Finanza smaschera imprenditore: ecco come

