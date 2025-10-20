Friuli Storia 2025 Irina Scherbakova in città

Sarà festeggiata a Udine sabato 25 ottobre la storica e germanista Irina Scherbakova, co-fondatrice dell'associazione russa Memorial (Premio Nobel per la Pace 2022), vincitrice della XII edizione del Premio Friuli Storia per un’opera che è insieme storica, politica e autobiografica, Le mani di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Va a Irina Scherbakova il Premio Friuli Storia - La storia dell'Unione sovietica riletta attraverso le vicissitudini familiari nel volume Le mani di mio padre. Lo riporta ansa.it

LETTURE/ Dagli orrori dello stalinismo al disgelo, il popolo russo di Irina Scherbakova - Nel romanzo "Le mani di mio padre" Irina Scherbakova (Nobel) ripercorre la storia dell’URSS attraverso le drammatiche vicende della sua famiglia ... ilsussidiario.net scrive

