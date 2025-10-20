Free palestine | lo striscione nel giardino dell’asilo nido di Bologna
Bologna, 20 ottobre 2025 – Una bandiera Free Palestine appesa alla rete del giardino del nido comunale Bolzani in via Flora, al Navile. La bandiera è fissata nella parte interna della recinzione così da essere visibile all’esterno. Il ‘Free Palestine’, oltretutto, è disegnato su un lenzuolino con cui si preparano i lettini per la nanna pomeridiana. Inoltre la scritta riprendere i colori della bandiera palestinese attraverso le impronte di mani di adulti e di bambini, appunto in rosso-nero-verde. Interpellato il Comune non risponde. Il Comune non emette fiato sul Free Palestine del nido Bolzani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
