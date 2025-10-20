Fratelli d’Italia alla conquista della Lombardia | la mappa del potere meloniano in Regione

Da settimane nei corridoi di Palazzo Lombardia e del Pirellone non si parla d’altro. Anche i muri ormai si sono fatti un’opinione. Il tema è la “dichiarazione di resa” a Fratelli d’Italia firmata da Matteo Salvini in cambio del via libera di Giorgia Meloni alla candidatura del leghista Alberto Stefani in Veneto. Alberto Stefani (Imagoeconomica). Il candidato lo sceglierà chi ha maggior peso elettorale: quindi FdI. «Il candidato presidente in Lombardia non è legato al Veneto. Sarà annunciato al momento opportuno, riconoscendo il diritto di individuare il candidato presidente, da scegliere con la coalizione, al partito con il più recente maggior peso elettorale in Lombardia precedente le elezioni», recita il testo firmato da Salvini e preteso dalla leader di FdI. 🔗 Leggi su Lettera43.it

