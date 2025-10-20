Francia il Louvre rimarrà chiuso per tutta la giornata | le file davanti al museo

Lapresse.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunghe file davanti al Museo del Louvre, che aveva annunciato la sua riapertura ai visitatori per oggi alle 9. Il Museo ha invece fatto sapere che rimarrà chiuso per tutta la giornata dopo il furto di ieri definito il “colpo del secolo” durante il quale sono stati rubati 8 gioielli “inestimabili” di epoca napoleonica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

francia il louvre rimarr224 chiuso per tutta la giornata le file davanti al museo

© Lapresse.it - Francia, il Louvre rimarrà chiuso per tutta la giornata: le file davanti al museo

Altre letture consigliate

francia louvre rimarr224 chiusoFrancia, il Louvre rimarrà chiuso per tutta la giornata: le file davanti al museo - Lunghe file davanti al Museo del Louvre, che aveva annunciato la sua riapertura ai visitatori per oggi alle 9. Si legge su lapresse.it

francia louvre rimarr224 chiusoIl Louvre rimane chiuso dopo lo spettacolare furto dei gioielli della corona - Il 20 ottobre il museo del Louvre, a Parigi, è rimasto chiuso all’indomani dello spettacolare furto dei “gioielli della corona di Francia”, mentre la polizia francese è sulle tracce dei quattro autori ... Segnala internazionale.it

francia louvre rimarr224 chiusoFurto al Louvre, in tutta la Francia è caccia ai 4 ladri museo (chiuso anche oggi). Ecco gli indizi - Mentre a Parigi si terrà il vertice statale per mettere in sicurezza il Louvre dopo il grande furto di ieri, a cui presenzieranno anche il ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Louvre Rimarr224 Chiuso