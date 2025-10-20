Lunghe file davanti al Museo del Louvre, che aveva annunciato la sua riapertura ai visitatori per oggi alle 9. Il Museo ha invece fatto sapere che rimarrà chiuso per tutta la giornata dopo il furto di ieri definito il “colpo del secolo” durante il quale sono stati rubati 8 gioielli “inestimabili” di epoca napoleonica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, il Louvre rimarrà chiuso per tutta la giornata: le file davanti al museo