Francia Darmanin | Su furto al Louvre abbiamo fallito

“ Le autorità hanno fallito nel non impedire il furto avvenuto ieri al Museo del Louvre a Parigi in cui sono stati sottratti otto gioielli di epoca napoleonica”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Gérald Darmanin a France Inter. “ Quello che è certo è che abbiamo fallito “, ha affermato il ministro, “perché dei criminali sono riusciti a mettere un montacarichi sulla strada pubblica per far salire la gente in pochi minuti e recuperare gioielli inestimabili e dare un’ immagine deplorevole della Francia “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, Darmanin: "Su furto al Louvre abbiamo fallito"

