Francesco Totti Shock | la rivelazione inaspettata su Ilary Blasi

Francesco Totti rivela dopo 20 anni il vero significato della maglietta dedicata ad Ilary Blasi: una verità inaspettata che ribalta tutto e lascia i fan a bocca aperta. Cosa nasconde davvero quella maglietta con la scritta “6 Unica”? Dopo vent’anni, arriva la verità. E non è quella che tutti pensavano. Era il 2002, derby tra Roma e Lazio. Francesco Totti segna, esulta, solleva la maglietta e mostra quel messaggio diventato leggenda: “6 Unica”. Tutti credevano fosse dedicato a Ilary Blasi, la donna che in quegli anni gli stava accanto. Ma oggi, la rivelazione cambia tutto. Durante una chiacchierata con Luca Toni per Prime Video Sport, l’ex capitano giallorosso rompe il silenzio: quella scritta non era per Ilary. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

