Francesco Totti riscrive la storia della maglia 6 unica | Quella dedica era per la Curva Sud non per Ilary Blasi

Vanityfair.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex capitano della Roma, tornando a parlare della scritta mostrata dopo il gol nel derby del 2002, ha ribaltato la narrazione consolidata: quel gesto d'amore non era per l'allora fidanzata ma per i tifosi della Roma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Totti riscrive la storia della maglia 6 unica: «Quella dedica era per la Curva Sud», non per Ilary Blasi

