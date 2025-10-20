Francesco Totti riscrive la storia della maglia 6 unica | Quella dedica era per la Curva Sud non per Ilary Blasi

L’ex capitano della Roma, tornando a parlare della scritta mostrata dopo il gol nel derby del 2002, ha ribaltato la narrazione consolidata: quel gesto d'amore non era per l'allora fidanzata ma per i tifosi della Roma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Francesco Totti riscrive la storia della maglia 6 unica: «Quella dedica era per la Curva Sud», non per Ilary Blasi

Contenuti che potrebbero interessarti

Francesco Totti, intervistato da Luca Toni per Prime Video Sport, torna a parlare della sua carriera e ne approfitta per pungere direttamente la sua ex moglie, Ilary Blasi. Il loro matrimonio, durato vent’anni, è stato uno dei più seguiti in Italia e tra i momenti pubbl - facebook.com Vai su Facebook

"Non era dedicata a Ilary Blasi", Francesco Totti rinnega '6 unica' - X Vai su X

“Non dormii tutta la notte”, Francesco Totti ora non ricorda più cosa disse sulla maglia per Ilary - Francesco Totti riscrive completamente la storia della famosa maglia che dedicò a Ilary Blasi, facendo esplodere il loro amore, dopo il gol messo a segno ... Secondo fanpage.it

Totti riscrive la storia della maglietta “6 unica”: «Era per i tifosi, non per Ilary» - Nuovo affondo dell’ex capitano contro l’ex moglie: «Quella dedica era per i tifosi». Lo riporta cosenzachannel.it

Francesco Totti, frecciatina a Ilary Blasi/ “La maglia Sei unica? Ecco a chi era dedicata” - Francesco Totti riscrive la storia della maglia "Sei unica" dedicata a Ilary Blasi e lancia una frecciatina all'ex moglie. Scrive ilsussidiario.net