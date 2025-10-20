Francesco Totti rinnega la storica frase rivolta a Ilary Blasi: “Sei unica”, la scritta apparsa nel 2002 sulla maglia del capitano della Roma destinata all’allora letterina. Ventitré anni dopo l’ex campione, intervistato dal collega Luca Toni per Prime Video, prova a fornire un racconto differente dell’episodio che fece capitolare quella che sarebbe poi diventata la madre dei tre suoi figli, Christian, Chanel e Isabel. “ Era per la Curva. Ero un po’ in diagonale, ma era riferita alla Curva “, ha detto il Pupone parlando della dedica rimasta nella memoria dei tifosi e dei fan della coppia. “Per Ilary? No, è un pensiero degli altri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesco Totti rinnega la storica frase rivolta a Ilary Blasi: “Quel ‘sei unica’ non era per lei, era per la curva”. Ma ecco cosa aveva detto il calciatore a Verissimo