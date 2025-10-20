Francesco Totti e la maglia Sei unica la nuova versione | Non era per Ilary

“Alla curva, ai tifosi della Roma, ma la curva in particolare”. Così ha parlato Francesco Totti per Prime Video Sport riferendosi alla sua esultanza con l’iconica magliaSei unica”. A distanza di oltre 20 anni, l’ex capitano della Roma rinnega la dedica alla storica ex Ilary Blasi e racconta a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

