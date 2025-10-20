Francesco Medori morto a 26 anni | Fate del bene Il testamento diventa realtà con una donazione all' ospedale di Viterbo

Viterbotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Medori è morto a soli 26 anni. Giovane di Lubriano, prima di andarsene, a causa di un male incurabile, ha lasciato ai suoi familiari e amici un messaggio semplice ma immenso: “Vogliatevi bene e fate del bene”. Ed è quello che da quasi dieci anni stanno facendo con l'associazione “Le. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

