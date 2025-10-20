Francesca Chillemi riappare sui social dopo due mesi | il messaggio per il compagno riaccende i rumors sulla figlia

Dopo settimane di silenzio assoluto, Francesca Chillemi è tornata a farsi vedere sui social. L’ex Miss Italia, ormai volto amatissimo della fiction “Viola come il mare”, ha pubblicato su Instagram una storia dal tono romantico, dedicata al compagno Eugenio Grimaldi. “Happy birthday, my love”, ha scritto l’attrice, accompagnando la frase con un selfie di coppia in cui i due appaiono sorridenti e complici. Un gesto semplice ma carico di significato, che tuttavia non ha chiarito il mistero che da giorni anima il mondo del gossip: la presunta nascita della loro seconda figlia. La voce del parto ha iniziato a circolare solo una settimana fa, quando diverse fonti hanno riportato che la Chillemi avrebbe dato alla luce una bambina in gran segreto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

