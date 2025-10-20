Francesca Chillemi riappare dopo il parto | ma qualcosa non convince!

Francesca Chillemi rompe il silenzio sui social dopo due mesi e scatena i rumor: è davvero nata la sua seconda figlia? Vuoi sapere davvero cosa è successo a Francesca Chillemi? Allora ascolta bene, perché dietro al silenzio c’è molto più di quanto pensi. Dopo due mesi d’assenza totale dai social, l’ex Miss Italia è ricomparsa. Nessuna dichiarazione, nessuna parola sul presunto parto, solo una tenera storia su Instagram con il suo compagno Eugenio Grimaldi. Un semplice “Happy birthday, my love”, ma tanto basta per riaccendere i riflettori su di lei. Solo pochi giorni prima, infatti, si era diffusa la notizia bomba: Francesca avrebbe dato alla luce la sua seconda figlia, Amelia Smeralda. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

