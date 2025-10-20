Francesca Chillemi riappare dopo il parto | ma qualcosa non convince!
Francesca Chillemi rompe il silenzio sui social dopo due mesi e scatena i rumor: è davvero nata la sua seconda figlia? Vuoi sapere davvero cosa è successo a Francesca Chillemi? Allora ascolta bene, perché dietro al silenzio c’è molto più di quanto pensi. Dopo due mesi d’assenza totale dai social, l’ex Miss Italia è ricomparsa. Nessuna dichiarazione, nessuna parola sul presunto parto, solo una tenera storia su Instagram con il suo compagno Eugenio Grimaldi. Un semplice “Happy birthday, my love”, ma tanto basta per riaccendere i riflettori su di lei. Solo pochi giorni prima, infatti, si era diffusa la notizia bomba: Francesca avrebbe dato alla luce la sua seconda figlia, Amelia Smeralda. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Leggi anche questi approfondimenti
Dalla nascita pretermine della figlia di Francesca Chillemi al parto indotto di Cecilia Rodriguez - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Chillemi mamma bis? Parto segreto per Amelia Smeralda https://tgcom24.mediaset.it/people/francesca-chillemi-mamma-bis-parto-segreto_104574556-202502k.shtml… - X Vai su X
Francesca Chillemi riappare sui social dopo due mesi: il messaggio per il compagno riaccende i rumors sulla figlia - Dopo settimane di silenzio assoluto, Francesca Chillemi è tornata a farsi vedere sui social. Come scrive thesocialpost.it
Francesca Chillemi festeggia il fidanzato: la foto di coppia (e il silenzio sulla nascita della figlia) - Indiscrezioni sostengono che la nascita della loro prima figlia sia avvenuta qualche giorno fa, ma da parte dei genitori - Scrive today.it
Francesca Chillemi dopo il parto torna sui social, tutti spiazzati: silenzio sulla figlia - Francesca Chillemi torna sui social a distanza di due mesi dall’ultimo contenuto pubblicato. Secondo msn.com