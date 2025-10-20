Francesca Chillemi la dolce dedica per il compleanno del fidanzato e il mistero sulla nascita della figlia
Francesca Chillemi ha imparato l’arte più difficile, ovvero vivere la propria felicità con discrezione, senza bisogno di raccontarla troppo. Dopo anni di successi sul piccolo schermo, dove il grande pubblico ha imparato a conoscerla ed amarla in ruoli iconici come quello di Azzurra in Che Dio Ci Aiuti, e un percorso personale fatto di scelte ponderate, oggi l’ex Miss Italia sembra attraversare una fase fatta di amore, maternità e quella serenità che arriva solo quando ci si sente pienamente se stesse. Nell’ultimo anno i riflettori si sono riaccesi su di lei grazie alla sua partecipazione come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, ma anche e soprattutto per via della sua nuova storia d’amore. 🔗 Leggi su Dilei.it
