Fragile tregua a Gaza domani al via le trattative per la seconda fase del piano di pace

Le bombe sono tornate a cadere sulla Striscia di Gaza, dove una settimana di fragile tregua è stata interrotta da una nuova ondata di violenza. Nella notte, Israele ha lanciato raid aerei contro Rafah e Beit Lahia, in risposta a quella che l’Idf ha definito una “violazione del cessate il fuoco” da parte di Hamas. Secondo l’esercito israeliano, i miliziani avrebbero colpito con un missile anticarro e spari contro le truppe a sud della Striscia. I bombardamenti hanno provocato almeno 33 morti, secondo la protezione civile palestinese, mentre due soldati israeliani hanno perso la vita. Nonostante la tensione, il cessate il fuoco resta formalmente in vigore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Fragile tregua a Gaza, domani al via le trattative per la seconda fase del piano di pace

