FOTO Riqualificata l’ex Caserma Guidoni | area parcheggio a servizio di avvocati magistrati e cittadini

Un'area rinnovata e rigenerata, posta al servizio dell'Ordine degli Avvocati, dei magistrati e di tutta la cittadinanza almeno nel fine settimana, è stata inaugurata nel primo pomeriggio di oggi sul Viale degli Atlantici. Si tratta di quella parte, nota come ex Piazza d'Arme di 9.000 metri quadrati, al centro del complesso immobiliare di ben 20mila metri quadrati noto come ex Caserma Guidoni che la Provincia, ente proprietario, ha provveduto, dopo almeno sei decenni di totale abbandono, a restituire ad una funzione decorosa ed utile: sarà area di parcheggio a servizio del Giudice di Pace, del Centro di Ricerche dell'Università e della Sezione di Polizia Giudiaria.

