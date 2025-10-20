Foto di bambini malati di cancro per fare soldi | il nuovo business creato con l'IA

Su Facebook abbiamo trovato decine di fotografie realizzate con l'intelligenza artificiale, mostrano bambini malati che chiedono un semplice mi piace. Ogni clic rappresenta però il primo ingranaggio di una macchina dello scam più complessa, pronta a trasformare l’attenzione emotiva in opportunità di profitto o manipolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

