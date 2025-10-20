Forza Italia l’irpinia Colucci nella cabina di regia di Cirielli

Anteprima24.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania ed europarlamentare, ha designato Michela Colucci come Responsabile organizzativo della cabina di regia a supporto della candidatura di Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania per le elezioni del 23 e 24 novembre 2025. La nomina rappresenta un riconoscimento al lavoro costante e alla dedizione della giovane dirigente irpina, Coordinatrice provinciale dei Giovani di Forza Italia ad Avellino, che negli ultimi anni si è distinta per capacità organizzative, energia e visione politica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

forza italia l8217irpinia colucci nella cabina di regia di cirielli

© Anteprima24.it - Forza Italia, l’irpinia Colucci nella cabina di regia di Cirielli

Altre letture consigliate

forza italia l8217irpinia colucciForza Italia: Michela Colucci nella cabina di regia di Edmondo Cirielli - Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania ed europarlamentare, ha designato Michela Colucci come Responsabile organizzativo della cabina di regia a supporto della candida ... Segnala irpinianews.it

forza italia l8217irpinia colucciRegionali, Capasso (Forza Italia): «Virale un video di Roberto Fico che insulta Luigi Cesaro e ai suoi fratelli» - È diventato virale un video in cui Fico, scendendo anche sul personale, attacca Luigi Cesaro e ... Scrive ilmattino.it

forza italia l8217irpinia colucciRegionali, Martusciello: «In Campania tutti vogliono entrare in Forza Italia» - Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, commentando in tono scherzoso le richieste ... Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Forza Italia L8217irpinia Colucci