Tempo di lettura: 2 minuti Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania ed europarlamentare, ha designato Michela Colucci come Responsabile organizzativo della cabina di regia a supporto della candidatura di Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania per le elezioni del 23 e 24 novembre 2025. La nomina rappresenta un riconoscimento al lavoro costante e alla dedizione della giovane dirigente irpina, Coordinatrice provinciale dei Giovani di Forza Italia ad Avellino, che negli ultimi anni si è distinta per capacità organizzative, energia e visione politica.

© Anteprima24.it - Forza Italia, l’irpinia Colucci nella cabina di regia di Cirielli