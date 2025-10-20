Forza Italia Campania Michela Colucci nella cabina di regia di Cirielli come responsabile organizzativa

Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania ed europarlamentare, ha designato Michela Colucci come Responsabile organizzativo della cabina di regia a supporto della candidatura di Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e candidato del centrodestra alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

