Forza Italia Campania Michela Colucci nella cabina di regia di Cirielli come responsabile organizzativa

Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania ed europarlamentare, ha designato Michela Colucci come Responsabile organizzativo della cabina di regia a supporto della candidatura di Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri e candidato del centrodestra alla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

L’ultimo sondaggio effettuato da Termometro politico mostra questa settimana ancora una crescita per Fratelli d’Italia, che sfiora il 30%. In Aumento anche il Pd. Calano invece M5s, Forza Italia e Avs. Invariata la Lega di Salvini. - facebook.com Vai su Facebook

Passa la linea di Forza Italia a tutela dei mercati e dei risparmi degli italiani. Per sostenere il sistema sanitario, per tagliare le tasse e aumentare i salari, per incentivare la produttività. - X Vai su X

Forza Italia: Michela Colucci nella cabina di regia di Edmondo Cirielli - Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania ed europarlamentare, ha designato Michela Colucci come Responsabile organizzativo della cabina di regia a supporto della candida ... Segnala irpinianews.it

Regionali, Martusciello: «In Campania tutti vogliono entrare in Forza Italia» - Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, commentando in tono scherzoso le richieste ... Secondo ilmattino.it

Elezioni Regionali, Forza Italia: “in Campania abbiamo liste credibili e competitive” - “Abbiamo liste competitive, credibili e idee chiare: non a caso il nostro partito si conferma attrattivo per sindaci, consiglieri comunali, presidenti di Comunità Montane e consiglieri regionali”. strettoweb.com scrive