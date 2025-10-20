Fortuna a Montalto di Castro colpo da 13mila 520 euro al Lotto

Il Lotto fa esultare il Lazio e la provincia di Viterbo. Nei concorsi del 17 e 18 ottobre, in tutta la regione, centrate vincite totali pari a 35mila 370 euro. Una è stata registrata a Montalto di Castro, in via Aurelia, dove dieci terni, cinque quaterne e una cinquina hanno regalato 13mila 520. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it