Fortuna a Montalto di Castro colpo da 13mila 520 euro al Lotto
Il Lotto fa esultare il Lazio e la provincia di Viterbo. Nei concorsi del 17 e 18 ottobre, in tutta la regione, centrate vincite totali pari a 35mila 370 euro. Una è stata registrata a Montalto di Castro, in via Aurelia, dove dieci terni, cinque quaterne e una cinquina hanno regalato 13mila 520. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Sabato 18 ottobre Vaccarizzo di Montalto Sagra antichi sapori - facebook.com Vai su Facebook
La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi: il colpo di scena televisivo è servito. Scotti al 24,2% di share, De Martino al 22,6%: il commento dello ‘zio Gerry’ - Da una parte Stefano De Martino tornato in onda, prima del previsto, con “Affari Tuoi” e dall’altra Gerry Scotti alla guida del quiz rivelazione ... Segnala ilfattoquotidiano.it
“Prima o poi doveva capitare ed è capitato”: colpo di scena a La Ruota della Fortuna, la campionessa Barbara vince la macchina: ecco come - La prima auto della stagione è stata regalata ieri sera, mercoledì 24 settembre, a La ruota della fortuna. Secondo ilfattoquotidiano.it
Affari Tuoi, Stefano De Martino è già tornato in onda - Colpo di scena, la Rai confezione un pacco nero vs La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti - Colpo di scena Rai: arriva pacco nero contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti L'access prime time di Canale 5 registra ascolti tv super ... Lo riporta affaritaliani.it