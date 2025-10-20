Formula 1 Verstappen vince a Austin e riapre il Mondiale 2025 Leclerc Terzo
Il Mondiale si riaccende, Norris e Piastri ora tremano L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Formula 1, Max Verstappen su Red Bull vince il Gp delle Americhe. Sul podio anche Norris e Leclerc, quarto Hamilton con l'altra Ferrari.
Sempre SUPER MAX Verstappen!! Lampo Ferrari con Charles Leclerc I risultati https://tinyurl.com/murwbtjy #SkyMotori #F1 #Formula1 #USGP
Formula 1 2025, Gp Stati Uniti: vince Verstappen e riapre il mondiale - Secondo posto per Lando Norris (McLaren), terzo per Charles Leclerc su Ferrari ... lautomobile.aci.it scrive
Formula 1, Gp Austin: vince Verstappen. Video highlights della gara - E' il terzo successo nelle ultime quattro gare per l'olandese della Red Bull, salito sul podio insieme ... Da tg24.sky.it
Verstappen vince su Norris ad Austin. Grande gara di Leclerc, terzo. Hamilton 4°, poi Piastri - Dopo la Sprint, l'olandese domina anche la gara lunga e si porta a 40 punti dalla vetta. Da gazzetta.it