Formazioni ufficiali Cremonese Udinese | ecco le scelte di Nicola e Runjai? per la sfida di Serie A

Formazioni ufficiali Cremonese Udinese: le scelte in campo di Nicola e Runjai?. Gli schieramenti scelti dai due tecnici per il match di Serie A Alle 20.45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona va in scena Cremonese Udinese, posticipo che chiude la 7ª giornata di Serie A 2025-2026. Una sfida che mette di fronte due squadre . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

