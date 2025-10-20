Forlì Torino la A2 | quando i pre-partita trasformano le strade in campi di battaglia
L'intero Paese è sotto choc per quanto accaduto ieri sera, lungo la superstrada Rieti-Terni. Un gruppo di tifosi ha preso di mira il pullman che stava trasportando i sostenitori del Pistoia basket, bersagliandolo con sassi e frammenti di mattoni. Nell'assalto è morto Raffaele Marianella, l'autista che stava guidando il mezzo. Un fatto che lascia attoniti, sconvolti, ma che è l'ultimo di una serie. Non si tratta infatti della prima volta che capitano simili atti violenti collegati al mondo dello sport e della tifoseria. Il caso Forlì-Rimini. Già la scorsa primavera, infatti, capitò qualcosa del genere, anche non ci furono conseguenze gravi come questa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
RC Qualifier STANDARD per Torino Data: Domenica 19 Ottobre Formato: STANDARD (Svizzera + TOP8) Luogo dell'evento: Magic Store Forlì Viale Gramsci 57 Inizio evento: 10.30 (Iscrizioni dalle 10.00) Costo iscrizione: 25€ Decklist obbligat - facebook.com Vai su Facebook
32 - Simeone scores for Torino #TorinoNapoli 1-0 - X Vai su X