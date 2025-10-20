Forlì polo aerospaziale il progetto Eris presentato al ministero delle Imprese Opportunità di crescita mondiale
Emilia-Romagna capitale europea delle antenne satellitari grazie al progetto Eris che, nato a Forlì, punta a creare una filiera nel settore spaziale italiano per lo studio di tecnologie altamente innovative e la successiva industrializzazione di prodotti, a partire dalle antenne a maglie e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Dal 15 al 19 ottobre il cinema del reale è protagonista a Forlì negli spazi dell' EXATR con la nona edizione di Meet The Docs Forlì Film Fest un festival che guarda al contemporaneo con coraggio, affrontando temi urgenti e necessari. "Corpi dissidenti", il tema - facebook.com Vai su Facebook
Un polo europeo dei satelliti da 10 miliardi. Il Cda di Leonardo verso il sì al “Progetto Bromo” - Domani il via libera all’accordo con Airbus e Thales per una nuova alleanza nel campo dei satelliti e dei servizi spaziali dual use. Secondo huffingtonpost.it
Cresce il Polo aerospaziale. Via libera alla convenzione per il suo potenziamento - Approvato dalla giunta comunale l’accordo con la Regione per gli interventi straordinari di manutenzione: opere per oltre 2,2 milioni, in campo anche Università e Fondazione. Lo riporta ilrestodelcarlino.it