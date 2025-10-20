Forlì polo aerospaziale il progetto Eris presentato al ministero delle Imprese Opportunità di crescita mondiale
Emilia-Romagna capitale europea delle antenne satellitari grazie al progetto Eris che, nato a Forlì, punta a creare una filiera nel settore spaziale italiano per lo studio di tecnologie altamente innovative e la successiva industrializzazione di prodotti, a partire dalle antenne a maglie e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
