Forlan ricoverato in ospedale dopo un brutto colpo in campo | le condizioni dell'ex calciatore
L'attaccante, oggi 46enne, gioca ancora ma nel campionato over 40. Nell'ultimo match ha subito un brutto colpo riportando la frattura di 3 costole e uno pneumotorace. 🔗 Leggi su Fanpage.it
