Forbidden Fruit nel mirino | un giorno cancellato dal palinsesto? Fan in rivolta

Caos nel pomeriggio di Canale 5: la soap turca "Forbidden Fruit" è finita nel mirino dei fan dopo che una giornata di messa in onda è sparita improvvisamente dal palinsesto. Niente puntata, nessun preavviso, nessuna spiegazione ufficiale. Gli spettatori si sono trovati davanti a un cambio dell'ultimo minuto che ha generato un'ondata di proteste sui social. È bastato un giorno senza Forbidden Fruit per scatenare una vera e propria bufera mediatica. Secondo le prime ricostruzioni, la cancellazione improvvisa dell'episodio di venerdì 17 ottobre sarebbe dovuta a una modifica del palinsesto legata a un talk d'attualità o a un evento speciale in diretta.