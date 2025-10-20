Forbidden Fruit mistero dietro al giorno cancellato dal palinsesto | fan su tutte le furie Cosa sta succedendo
Giallo nel pomeriggio di Canale 5: la soap turca “Forbidden Fruit”, amatissima dal pubblico italiano, è sparita dal palinsesto in un giorno della settimana senza alcun preavviso ufficiale. L’assenza improvvisa dell’episodio di venerdì ha scatenato la rabbia dei fan, che si sono riversati sui social per chiedere spiegazioni. Nessun comunicato da parte di Mediaset, solo un cambio in corsa che ha spiazzato gli spettatori e alimentato le ipotesi sul motivo di questa misteriosa “pausa forzata”. Secondo le prime ricostruzioni, la rete avrebbe deciso di cancellare temporaneamente l’appuntamento di fine settimana per dare spazio a un talk d’attualità o a un contenuto speciale dedicato al daytime autunnale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
«Pensavo di poterla manovrare facilmente, ma mi sbagliavo di grosso». Ender si trova davanti a una sorpresa: Irem non è affatto semplice da gestire come aveva previsto. Lunedì 20 ottobre, nella nuova puntata di Forbidden Fruit — in onda alle 14. 20 su Can - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit: trama settimanale dal 20 al 24 ottobre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X
Forbidden Fruit, episodi dal 15 al 19 settembre: Halit indaga sul furto dei gioielli - Le anticipazioni di Forbidden Fruit, inerenti alle puntate in onda dal 15 al 19 settembre su Canale 5, promettono momenti di alta tensione e rivelazioni sorprendenti. Da it.blastingnews.com
Forbidden fruit puntate turche: il rapimento di Emir, dietro ci sono gli usurai - Il pubblico di Canale 5 ha iniziato ad apprezzare il personaggio di Emir, un caro amico di Zeynep. Scrive it.blastingnews.com
Forbidden Fruit: anticipazioni venerdì 10 ottobre! Ender trova dei farmaci, sono di Alihan - Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di Forbidden Fruit di venerdì 10 ottobre, in onda come di consueto, su Canale 5 ... Si legge su serial.everyeye.it