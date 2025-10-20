Forbidden Fruit mistero dietro al giorno cancellato dal palinsesto | fan su tutte le furie Cosa sta succedendo

Giallo nel pomeriggio di Canale 5: la soap turca “Forbidden Fruit”, amatissima dal pubblico italiano, è sparita dal palinsesto in un giorno della settimana senza alcun preavviso ufficiale. L’assenza improvvisa dell’episodio di venerdì ha scatenato la rabbia dei fan, che si sono riversati sui social per chiedere spiegazioni. Nessun comunicato da parte di Mediaset, solo un cambio in corsa che ha spiazzato gli spettatori e alimentato le ipotesi sul motivo di questa misteriosa “pausa forzata”. Secondo le prime ricostruzioni, la rete avrebbe deciso di cancellare temporaneamente l’appuntamento di fine settimana per dare spazio a un talk d’attualità o a un contenuto speciale dedicato al daytime autunnale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it