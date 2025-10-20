Forbidden fruit 2 replica puntata del 20 ottobre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 20 ottobre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna il piano di Ender sembra funzionare, ma non appena riesce a stare da sola con Irem, scoprirà che lei starà al suo gioco. Emir e Caner si troveranno a dover sfuggire ad alcuni allibratori a cui Emir deve dei soldi, per sua fortuna, qualcuno arriverà in suo soccorso. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 62 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
